Лайнер Boeing-737 Max 8 «Эфиопских авиалиний» мог упасть потому, что его создатели допустили почти невероятную по современным меркам оплошность, связанную с системой управления.

Boeing-737 Max — новейшее, четвертое поколение авиалайнера Boeing-737 и по совместительству одна из главных надежд компании на мировом рынке. Безопасность должна была стать одной из главных отличительных черт версий Max 8 и Max 9, однако, очевидно, не стала, информирует Naked Science.Двадцать девятого октября 2018 года случилась катастрофа с Boeing 737 Max 8 возле Джакарты, в которой погибли все 189 находившихся на борту людей. А уже 10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение еще один такой же самолет: на этот раз жертвами стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Как отмечается, оба самолета упали сразу после взлета. И сейчас версия о роковой случайности, похоже, окончательно отпала.После первой трагедии специалисты провели расшифровку данных, которая показала, что летчики индонезийского Boeing более 20 раз предотвращали опускание носа самолета, которое вызывала автоматическая система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), установленная на самолетах Max 8 и Max 9. Эксперты говорят, что она пыталась избежать катастрофы, основываясь на неверной интерпретации показаний датчиков. То есть изначально аварийной ситуации не было, однако MCAS этого «не поняла».– Тот факт, что летчики боролись с системой MCAS много раз, означает, что сценарий спасения был невероятным, — заявил авиационный специалист Дэвид Суси.Однако невероятнее то, что рухнувший в воскресенье Boeing-737, скорее всего, постигла та же участь, несмотря на осведомленность компании о возможных рисках. Согласно данным, самолет то резко терял высоту, то снова взмывал в небо. За минуту колебания превышали 400 метров. По мнению летчиков, лайнер, вероятно, автоматически «нырял» вниз, пока пилоты пытались поднять его нос. Все это указывает на вину системы MCAS, хотя окончательные выводы делать рано.Если же абстрагироваться от самой трагедии и посмотреть шире, то, очевидно, у Boeing могут возникнуть серьезные неприятности. Известно, что семьи погибших в Индонезии пассажиров ранее уже подали в суд на компанию. И, скорее всего, это только начало разбирательств.