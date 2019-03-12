Существуют факторы, повышающие вероятность инфаркта у человека. Среди них – обстоятельства, которые имеют место в жизни огромного количества людей: курение, малоподвижность, повышенное давление, лишний вес.

Специалисты назвали признаки, которые сигналят о надвигающемся инфаркте, информирует МедикФорум Львиную долю пациентов-инфарктников составляют пожилые люди: более 80 процентов – пенсионеры старше 65 лет. Но инфаркт «молодеет». Он все чаще диагностируется у мужчин в возрасте около 35-40 лет. Для женщин порог чуть выше, но также постепенно опускается. Специалисты Американской кардиологической ассоциации называют среди факторов, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, помимо возраста и пола, повышенный холестерин в крови, гипертонию, сидячий образ жизни, ожирение.Врачи считают, что нужно обязательно интересоваться сердечным здоровьем своих родственников. Наличие у них сердечно-сосудистых заболеваний, случаев инфарктов означает для человека попадание в группу повышенного риска.