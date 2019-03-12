Французские инженеры представили электробайк iweech, который они скромно окрестили «первым в мире умным велосипедом».

Как сообщает ITC.ua , внешне новинка напоминает обычный элегантный городской электровелосипед последней генерации: без амортизаторов, с проложенной внутри рамы проводкой и электромотором в педальном блоке. Изюминка транспортного средства — в его программном обеспечении, основанном на технологиях искусственного интеллекта.У байка всего одна кнопка — включения. После ее нажатия можно сразу ехать: iweech сам позаботится о передаче необходимого усилия от электромотора на педали, рассчитав его так, чтобы заряда батареи точно хватило до конца поездки.Во Франции представили «первый в мире умный велосипед» с искусственным интеллектомРазработчики утверждают, что встроенный в велосипед ИИ берет во внимание не только длину маршрута и степень заряда аккумулятора, но и рельеф местности, погодные условия и состояние компонентов, в том числе — уровень давления в шинах.Кроме того, у iweech есть сопутствующее мобильное приложение, в котором можно указать место назначения, облегчив расчеты искусственному интеллекту, а также посмотреть статистику о поездках и различную информацию о состоянии велосипеда, включая его местоположение.Что касается технических характеристик, то разгоняет iweech мотор Brose мощностью 350 Вт, а в треугольник рамы поместилась съемная батарея емкостью 497 Вт*ч. Заряжается она за 3,5 часа, при этом полного заряда хватает на 160 км. Весит транспортное средство 18 кг.