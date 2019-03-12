Исследователи отметили, что мало кто связывает с выпитой кружкой пива возможный инсульт или сердечный приступ. К этому виду алкоголя относятся более снисходительно, чем к крепкому.

Проведенное учеными из США исследование показало: каждая лишняя кружка пива делает жизнь короче на 15 минут, а совокупный эффект от всех прожитых лет может составлять годы. Специалисты констатируют: чем значительнее превышается порог употребления алкоголя, равный 100 граммам в неделю, тем выше для пьющего человека становится риск смертельно опасных расстройств, информирует МедикФорум Ученые установили: вероятность преждевременной смерти минимальна только при условии, что человеком употребляется чистого алкоголя 100 и менее граммов в неделю. Исходя из этой установки, каждая лишняя кружка пива в неделю уменьшает продолжительность жизни человека на 15 минут. Все эти минуты по мере возраста складываются и превращаются в месяцы и годы жизни, заметили авторы исследования.Их расчеты свидетельствуют, что употребление от пяти до десяти порций спиртных напитков в неделю может сделать жизнь короче на 6 месяцев меньше по сравнению с употреблением меньшего количества. Употребление от 10 до 20 доз спиртного в неделю может уменьшить продолжительность жизни в среднем на один-два года. Если человек пьет еще больше, это может урезать его жизнь на 5-6 лет.Ученые отметили, что мало кто связывает с выпитой кружкой пива возможный инсульт или сердечный приступ. К этому виду алкоголя относятся более снисходительно, чем к крепкому. Однако риск пострадать из-за смертельно опасного сосудистого нарушения у любителей пива накопительный. Все зависит от частоты и общего периода его употребления.