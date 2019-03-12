Несогласные с решением суда первой инстанции представители России пытаются вернуть экспонаты в аннексированный Крым.В Амстердаме в понедельник, 11 марта началось рассмотрение апелляции по делу о крымском золоте. Слушания проходят в открытом режиме в апелляционном суде столицы Нидерландов, сообщает ТАСС.
Представляющий украинскую сторону адвокат Мартен Сандерс заявил, что Киев настаивает на том, что, в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО (о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности) 1970 года и голландскими законами, коллекция должна быть возвращена суверенному государству, то есть Украине.
В свою очередь представляющая российскую сторону адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс, "основываясь на договоре о займе между Музеем Алларда Пирсона и крымскими музеями, скифское золото должно быть возвращено крымским музеям. "В соответствии с голландскими и украинскими законами, крымские музеи обладают всеми правами на эти ценности", - указала она.
Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, который также находится в Амстердаме, сообщил журналистам, что суд может принимать решение по "скифскому золоту" до полугода, сообщает Укринформ.
"Рассмотрение дела в апелляции должно продолжаться сегодня целый день, а далее мы будем ждать решения апелляционного суда, которое может быть принято в промежуток нескольких месяцев, от 2 до 6, в зависимости от того, насколько суд предоставит приоритет этому делу", - сказал чиновник.
По его словам, в случае проигрыша в Апелляционном суде Амстердама Россия может подать кассацию в Верховный суд Нидерландов, который является окончательной инстанцией.
Петухов также высказал надежду на то, что апелляционный суд в Нидерландах примет решение в пользу Украины.
"Мы уверены, что в первой инстанции суд пришел к правильному выводу, ждем подтверждения в апелляционной инстанции и так же не видим причин, почему кассационная инстанция должна занять другую позицию", - подчеркнул замминистра.
Как известно, коллекцию скифского золота вывезли из Крыма на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" в музей в Амстердаме ещё до аннексии полуострова Россией.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.
28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на решение суда относительно скифского золота.