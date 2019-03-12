Ученые из Финляндии выяснили, что употребление одного куриного яйца в день снижает риск у человека заболеть диабетом второго типа.

Эксперты провели масштабное исследование, участниками которого были мужчины среднего возраста. У тех, которые ежедневно ели по одному яйцу, в крови обнаружили липиды, которые не дают возможности развиться второму типу диабета, информируют «Экономические новости».А та группа добровольцев, которая не употребляла яйца имели больше шансов приобрести диабет. В их крови наблюдалось снижение уровня аминокислоты тирозина, дефицит которой характерен для диабета.Это исследование также дало возможность ученым вычленить некоторые биохимические соединения, которые увеличивают риск образования метаболических нарушений.Специалисты хотят продолжить исследования нецелевой метаболимики, чтобы и дальше находить полезные для организма соединения.