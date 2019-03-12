Украина в феврале 2019 года поставила новый исторический рекорд по выручке от экспорта фруктов и орехов - $ 24,8 млн.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.Отмечается, что экспорт вырос на 10% по отношению к январю 2019 года и на треть превысил показатели февраля 2018 года.С начала 2019-го Украина заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов $ 47,4 млн или на 22% больше, чем годом ранее.По словам аналитиков EastFruit, экспорт в феврале более чем удвоился за два года - в феврале 2017-го общая выручка от экспорта всех фруктов, ягод и орехов не превышала $ 11,5 млн, а в феврале 2019 года была в 2,2 раза выше.Главной статьей экспорта были грецкие орехи, на которые приходилось около 64% экспортной выручки. Но их удельный вес существенно снизился за год - в феврале 2018-го на грецкий орех приходилось 77% всей выручки.Главной причиной снижения доли грецкого ореха в выручке, по мнению экспертов организации, стало снижение средних цен на эту продукцию, а также увеличение выручки от экспорта свежих яблок и замороженных ягод и фруктов.На яблоко в феврале 2019-го пришлось 14% всей выручки против 8% годом ранее и 4% двумя годами ранее.Замороженные ягоды принесли Украине в феврале 21% всей экспортной выручки, хотя в феврале прошлого года их удельный вес не превышал 14%.