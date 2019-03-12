Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная отпраздновала Масленицу вместе с жителями Дергачевского района – посетила ярмарку, пообщалась с народом и поздравила всех с праздником.

— Этот праздник богат традициями, которые мы пронесли через века. Он несет то, что нас объединяет, — человеческие ценности, — обратилась Юлия Светличная к гостям праздничного мероприятия. — Начинается весна, и я надеюсь, что вместе с чучелом, которое сегодня сожгут во всех районах области и во всей Украине, уйдут невзгоды, печали, все разочарования. А впереди у нас – только самое хорошее.На праздничной сцене Юлия Светличная вручила государственные награды заслуженным жителям Дергачевского района, а также отличия облгосадминистрации.Также глава области ознакомилась с ходом работ на ключевых объектах Дергачевщины и с планами развития района на 2019 год.— В прошлом году мы сделали достаточно много объектов в Дергачевском районе. Это объекты здравоохранения, образования, социальной сферы, стадион в Дергачах, — отметила Юлия Светличная. — В нынешнем году продолжим укреплять инфраструктуру, ремонтировать, строить и реконструировать то, что ждало обновления десятки лет. Во время встречи с громадой выслушали вопросы и просьбы, имеющиеся у руководства поселковых советов и сел. Посмотрим, чем сможем помочь из областного бюджета. И, конечно же, будем поддерживать проекты, которые имеются в Дергачевском районе на 2019 год, и составлять дальнейшие планы.На Харьковщине продолжается работа по комплексному развитию районов области. И Дергачевщина – яркий тому пример.В прошлом году в районе были проведены большие работы — отремонтированы школы, заменены окна на энергосберегающие. Каждая школа получила современную площадку с искусственным покрытием. Выделены деньги на ремонт дороги Дергачи - Казачья Лопань. Отремонтированы поликлиника и больница и оснащены современным медицинским оборудованием. Лицей №2 получит физкультурно-оздоровительный комплекс.Глава области ознакомилась с ходом работ на ключевых объектах Дергачевщины и с планами развития района на 2019 год. По инициативе Юлии Светличной были выделены средства на реконструкцию стадиона «Авангард», который в течение сорока лет не видел капитального ремонта. Сейчас крупнейшая и самая современная спортивная арена района, рассчитанная на 530 зрительских мест, готова принимать спортивные мероприятия не только городского, но также районного и областного уровней.— Знаю, что для дергачевцев это важно, — заметила Юлия Светличная.Стадион восстановили за год – в сентябре прошлого года, объединив средства громады, районного и областного бюджетов.— Восстановили местный стадион «Авангард», который почти 40 лет не видел ремонта и находился в ужасном состоянии. В прошлом году мы добились возвращения стадиона дергачевской громаде, поскольку еще 15 лет назад он был передан частной компании. А в этом году провели капитальный ремонт, — сообщила глава области. — Кто только ни обещал его восстановить... Мы не обещали — мы сделали! Дети и взрослые очень рады. Рассчитываем на спортивную и здоровую молодежь!В селах этого района освещаются улицы, ремонтируются дороги и школы, открываются новые амбулатории и центры предоставления административных услуг.Так, в селе Малые Проходы Дергачевского района реконструировали здание, где разместятся сельский совет и центр предоставления административных услуг. Здесь заменили коммуникации, отремонтировали фасад, входные группы и внутренние помещения. Чтобы местным жителям не приходилось ехать в район за каждой справкой — полный спектр административных услуг они смогут получать на месте в комфортных условиях. Кроме того, на территории Проходовского сельсовета провели ремонт нескольких дорог, реализовали проект «Энергия света», сделали капремонт помещений Великопроходовского лицея, начали строительство амбулатории и установили новую детскую площадку. Дома семейного типа системно обеспечиваются жильем. Так, глава области Юлия Светличная вручила ключи от трехэтажного дома в Малых Проходах семье Белослюдцевых, в которой воспитываются восемь детей.В доме – шесть спальных комнат, две кухни и три санузла. Здесь также есть сауна и даже зимний сад. Кроме того, у семьи будет собственный большой двор и сад. Вместе с домом новоселам вручили набор необходимой бытовой техники: стиральную машину-автомат, газовую плиту, телевизор, морозильную камеру, хлебопечку, кухонный комбайн, пылесос, микроволновую печь и электрический чайник.— В целом за два года удалось закупить около 50 объектов, которые позволили обеспечить жильем около 100 детей. Чужих детей не бывает, у всех детей должна быть любовь и забота. Делаем все, чтобы каждый ребенок получил необходимые условия для того, чтобы расти в нормальной семье, – отметила Юлия Светличная.Руководитель области заверила, что в этом году работы по развитию района будут продолжаться.— Приоритетом в 2019 году будет оставаться гуманитарная сфера – продолжим ремонтировать больницы, школы, открывать детские сады. Конечно, будем ремонтировать дороги, потому что с ними – проблема по всей области, – сказала Юлия Светличная.