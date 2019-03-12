В Украине началась неделя «Открытого правительства», когда Кабмин будет отчитываться о своей работе.

– В Украине стартует неделя «Открытого правительства». Она проходит в рамках международной инициативы «Партнерство «Открытое правительство, – сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.По словам премьера, правительство с первого дня работает открыто и постоянно внедряет механизмы прозрачности и эффективности.– Мы в активном диалоге с бизнесом, экспертной средой, общественностью и международными партнерами. Давайте вместе делать Украину сильной, прозрачной и эффективной, – призывает глава правительства.Он озвучил планы Кабмина на ближайшие три года. В них входит: укрепление экономики, увеличение минимальной заработной платы, оказание дальнейшей поддержки армии. Об этом Владимир Гройсман сообщил на заседании Совета регионального развития в Винницкой области.В стране увеличивается количество иностранных инвесторов, говорит премьер. Отмечено, что за прошлый год в промышленную отрасль вложено капитальных инвестиций свыше 520 млрд гривен. Из этого следует, что будут созданы новые предприятия и оборудование, будет произведена модернизация в процессе производства и в других направлениях развития экономики.– За период 2018 года в стране построена почти тысяча промышленных объектов разнообразного плана, – сообщил премьер-министр.В этом году основным экономическим ориентиром работы украинского правительства является ускорение экономического роста более 3%.По словам Владимира Гройсмана, основные инвестиции будут направлены «на ремонт страны» и инфраструктуру.– Мы работаем, чтобы в 2019 году экономика стабильно росла более чем на 3%. Будем продолжать делать капитальный ремонт страны, инвестировать ресурсы в дороги, инфраструктуру, будем строить объекты социальной инфраструктуры, – сказал премьер-министр.Также он отметил, что будет продолжаться реформа медицины.– На первичке уже состоялись титанические изменения. Теперь их надо закрепить, ситуация будет улучшаться, – добавил премьер.Кроме того, по словам премьера, до конца года Кабмин планирует запустить в Украине около 50 новых электронных услуг. Общаясь с представителями украинской IT-индустрии, Владимир Гройсман напомнил, что определенные успехи на данном направлении уже есть. В настоящее время граждане Украины могут воспользоваться любой из 118 электронных услуг. Однако на этом правительство останавливаться не собирается. Постепенно количество электронных услуг будет лишь увеличиваться.