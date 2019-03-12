По инициативе Юлии Светличной на Харьковщине успешно реализуются социальные проекты по поддержке ветеранов, чернобыльцев, воинов-афганцев, участников АТО и ООС.Достичь значительных результатов удается благодаря конструктивному диалогу областной власти с общественными и ветеранскими организациями.
Команда Юлии Светличной нашла совершенно иной подход к решению наболевших вопросов – конструктивное сотрудничество непосредственно с ветеранами, участниками АТО, афганцами, чернобыльцами.
— Любое общение – это поиски конструктива. Всегда хочется решить проблему по максимуму, но мы исходим из того, что можем сделать. Многие областные программы, которые продолжались долгое время, были абсолютно неэффективны. Мы подошли к решению существующих вопросов по-другому. Начали общаться с ветеранскими и общественными организациями. Спрашивать: что эффективно, что изменить, а где, может быть, внедрить что-то новое. Потому что мы все заинтересованы в эффективной работе, — подчеркнула председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, приветствуя участников форума, объединившего областные отделения Совета ветеранов Украины, Союза ветеранов Афганистана, ОО «Союз Чернобыль Украины» и ОО «Союз ветеранов АТО».
Глава области отметила, что благодаря совместной работе областной власти и общественных организаций за последнее время в регионе реализовано значительное количество качественных проектов.
— То, что мы не можем изменить на законодательном или на национальном уровне, мы пытаемся реализовать здесь, в регионе, — сказала председатель ХОГА. — Мы изыскали возможность поддержки главного медицинского учреждения, которое обслуживает чернобыльцев. Там сегодня проходит ремонт. Многие проекты реализованы совместно с воинами АТО и ООС - по доступному жилью, реабилитации, здравоохранению, оздоровлению. Для ветеранов локальных войн в прошлом году впервые были выделены средства на закупку квартир.
Юлия Светличная заверила: реализация программ по поддержке ветеранов в области будет продолжена.
— Мы будем укреплять и реабилитационную, и медицинскую базы. Продолжим материальные выплаты – и уже заложили в областном бюджете средства на эти цели. Нам есть над чем работать и мы объединяемся ради развития, — отметила она.
Участникам АТО помогли с жильем и отдыхом
Секретарь Совета ОО «Союз ветеранов АТО» Юрий Корсунов поблагодарил Юлию Светличную за поддержку социальных проектов участников АТО. Проекты были рассмотрены на сессии областного совета и одобрены большинством депутатов.
— Речь идет в числе прочего о социальном пакете, который предоставляет возможность увеличения материальной помощи участникам АТО ко Дню защитника Украины и дополнительные средства на реализацию программы «Доступное жилье» для участников АТО, - приводит пример Юрий Корсунов.
Так, в этом году компенсацию на приобретение жилья получат около 60 участников АТО и ООС — необходимые средства на реализацию программы из областного бюджета выделили на сессии облсовета 28 февраля. Программа предоставления поддержки участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил для строительства жилья в Харьковской области продолжит работу в 2019-2021 годах.
Согласно программе, 40% стоимости жилья покрывается за счет средств областного бюджета, еще 60% оплачивает участник программы. За три года будет выделено 45 млн грн, то есть по 15 млн ежегодно. Финансирование начнется с мая, и участники программы смогут выбирать жилье и оформлять соответствующие документы.
Кстати, в 2018 году жилье приобрели более 50 семей участников АТО. Всего за три года действия программы жилье смогли приобрести 142 семьи участников АТО, из которых 14 имеют статус временно перемещенных лиц (143 квартиры общей площадью 8,1 тысяч м²).
В рамках Программы социальной защиты населения Харьковской области в этом году на отдых ветеранов АТО (ООС) заложено 2,4 млн грн, что даст возможность бойцам, защищавшим Родину от российского агрессора на востоке нашей страны, отдохнуть в санаториях региона. По информации Департамента социальной защиты населения ХОГА, по этой программе средства на оздоровление получат чернобыльцы 1-й и 2-й категории, а также лица с инвалидностью вследствие общего заболевания и вследствие войны (участники боевых действий, которые непосредственно принимали участие во Второй мировой войне 1939–1945 годов). Также участники АТО (ООС), члены их семей и члены погибших воинов получают право на оздоровление в санаториях области сроком на 14 дней или используя путевки выходного дня.
К слову, за два года за средства областного бюджета в санаториях региона отдохнули более полутора тысяч участников АТО и ООС. Так, в 2017 году программой воспользовались 164 участника АТО и 3669 детей участников АТО и членов семей погибших; в 2018-м - 1372 участника АТО и члены их семей, а такжеи 4313 детей участников АТО и членов семей погибших.
Выплаты — к знаковым датам
Предусмотрели в областном бюджете на этот год и средства на оказание материальной помощи участникам АТО и ООС, чернобыльцам, а также гражданам, оказавшимся в трудных обстоятельствах, — соответствующие изменения в бюджет области внесли 28 февраля. По данным Департамента социальной защиты населения ХОГА, в целом на реализацию всех мероприятий, предусмотренных Комплексной программой социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы, в этом году из областного бюджета направят 97,9 млн грн (для сравнения - в прошлом году выделено 85 млн грн).
Также в этом году были увеличены единовременные выплаты, которые предоставляются участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил и членам семей погибших участников АТО и ООС ко Дню защитника Украины.
— Если в прошлом году материальная помощь составляла по 1 тысяче грн, то в этом предусматривается выплата 1,5 тысячи грн. Всего из областного бюджета на эти цели выделено 12,5 млн грн, — сообщили в профильном департаменте.
Кроме того, средства областного бюджета выделены на оказание единовременной материальной помощи ко Дню Победы лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, которые непосредственно принимали участие во Второй мировой войне 1939-1945 годов и к годовщине чернобыльской трагедии льготным категориям граждан (лицам с инвалидностью I группы – 1500 грн, детям-сиротам – 1200 грн, детям с инвалидностью – 1000 грн, вдовам – 800 грн).
На Харьковщине установят монументы защитникам Украины
Юрий Корсунов поблагодарил руководство области за постоянную поддержку инициатив Союза ветеранов АТО.
— Очень важно, что выделены средства для создания монумента защитникам Украины, который будет строиться напротив Национальной академии Нацгвардии, — отметил он.
Кроме того, под патронатом Юлии Светличной в регионе прошел открытый студенческий конкурс проектов монументов защитникам Украины, которые установят в районах области. Всего на суд жюри поступило 32 работы студентов Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, Харьковской государственной академии дизайна и искусств и Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Работы настолько интересны и разнообразны, что членам организационного комитета необходимо время, дабы определиться с победителями. Объявление результатов конкурса планируется в марте. Проекты-победители будут воплощены в Волчанском и Краснокутском районах, а также на территории Чугуева.
Предложения воинов-афганцев выносят на государственный уровень
В вопросах, решение которых требует помощи со стороны руководства области, ощущают поддержку главы Харьковщины и воины-афганцы.
Юлия Светличная поручила руководству Департамента соцзащиты ХОГА подготовить официальное письмо Кабинету министров Украины, которым инициируется внесение предложенных ветеранами изменений в нормативные документы. Изменения касаются медицинского обеспечения ветеранов, работы учреждений здравоохранения как на областном, так и на районном уровнях, а также соцзащиты и обеспечения льготного проезда в общественном транспорте.
Губернатор также готова оказать помощь в том, чтобы ветеранские организации афганцев могли принять участие в международных грантовых проектах, которые реализуются в Харьковской области.
— Департамент конкурентоспособности региона ХОГА занимается в том числе поиском международных программ. Каждый проект необходимо готовить и понимать, чего мы хотим. Это уже за вами. Будем отрабатывать точечно, — заверила Юлия Светличная.
Кроме того, руководитель области заверила, что будет рассмотрено предложение об участии ветеранских организаций в инвестиционных и бизнес-форумах. Все эти вопросы Юлия Светличная взяла под личный контроль.
Чернобыльский диспансер превращается в элитную больницу
Председатель областной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник отметил, что в области сегодня реализуется рекордное число проектов по реконструкции и строительству. В список первоочередных входит и восстановление чернобыльского диспансера, который 25 лет не знал ремонта.
— Сейчас ремонт — в стадии завершения, хотя разрабатывается дополнительная проектная документация, и диспансер в итоге станет одним из элитных, самых лучших лечебных учреждений в Украине. На очередном рабочем совещании в диспансере мы убедились, что четвертый этаж уже готов, завозится оборудование – операционное и реанимационное, — сообщил Анатолий Винник.
По поручению Юлии Светличной заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян осмотрел результаты ремонта в физиотерапевтическом отделении на первом этаже, операционном блоке и реанимации на четвертом этаже.
— Работы выполняются согласно утвержденному графику – Департамент капитального строительства ХОГА выполняет взятые на себя обязательства, — отметил он.
По словам и. о. директора Областного клинического специализированного диспансера радиологической защиты населения Ирины Пироговой, в ближайшие дни в отремонтированный операционный блок завезут новое оборудование: два операционных стола, дыхательно-наркозную аппаратуру, операционные лампы.
Представитель генеральной подрядной организации, осуществляющей ремонт объекта, Владимир Цыганков отчитался о работе, проводимой на первом этаже. Он отметил, что будут проведены работы по укомплектованию ванной в водолечебнице, а также закончен ремонт в физиотерапевтическом отделении и холле.
По словам директора Департамента капитального строительства ХОГА Сергея Жукова, во время последней сессии областного совета из бюджета области выделены дополнительные средства на ремонт помещений и обустройство оконных откосов больницы.
До мая будет составлен комплексный проект реконструкции лечебного отделения, где предполагается замена всех внутренних инженерных систем и частично наружных сетей. Намечается также благоустройство территории медкомплекса: будут заменены опоры для освещения, разбита парковая аллея. Планируется включить в проект восстановительные работы в бассейне. Сейчас проводятся переговоры с подрядчиками, которые занимаются тепловыми сетями.
Кроме того, сейчас ищут технические решения, которые позволят экономить теплоресурсы, а также улучшить качество системы водоснабжения, поскольку сети изношены на 80%.
Юлия Светличная заверила: восстановление лечебного учреждения и в дальнейшем будет проводиться в полном контакте с представителями общественных организаций чернобыльцев.
— За это вам большое спасибо. Вы протянули нам руку, взяли на себя ответственность и вас поддержал областной совет, — сказал Анатолий Винник. — Да, у нас есть проблемы. Они - в плоскости центральных органов власти, а на уровне области – благодарим за то, что у нас есть.
Ветераны получили награды
В ходе встречи руководители ветеранских организаций области рассказали об основных направлениях деятельности. Так, Юрий Корсунов, в частности, отметил, что при поддержке ХОГА и Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины сейчас в этом вузе реализуется учебная программа «Патріоти – до влади». Навыкам управления обучаются 50 общественных активистов.
Также на встрече обсудили вопросы создания регионального реабилитационного центра для ветеранов, финансирования уставной деятельности общественных организаций, реализации проектов патриотического воспитания и т.д.
В завершение мероприятия Юлия Светличная передала государственные награды и отличия Харьковской облгосадминистрации представителям ветеранских организаций области.