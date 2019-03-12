По инициативе Юлии Светличной на Харьковщине успешно реализуются социальные проекты по поддержке ветеранов, чернобыльцев, воинов-афганцев, участников АТО и ООС.

Участникам АТО помогли с жильем и отдыхом

Выплаты — к знаковым датам

На Харьковщине установят монументы защитникам Украины

Предложения воинов-афганцев выносят на государственный уровень

Чернобыльский диспансер превращается в элитную больницу

Ветераны получили награды