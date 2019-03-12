В Центре пробации будут внедряться различные программы, групповые и тренинговые занятия, организованные при участии партнерских организаций.

Центр создан по опыту Норвегии, Латвии и Англии при поддержке проекта международной технической помощи Norlau. Об этом сообщила директор Департамента по повышению конкурентоспособности региона ХОГА Надежда Кривицкая.– Пробация – новый термин в украинском законодательстве. В широком смысле – это ответственность лица за совершенное преступление без лишения свободы. Система пробации предусматривает работу с лицами, совершившими преступление без изоляции их от общества – предоставление им социальной и психологической поддержки и помощи. И, конечно, это надзор и контроль за лицом во время пребывания на пробации, – отметила Надежда Кривицкая.По ее информации, обновленный офис пробации создан по модели, предусматривающей создание безопасной интерактивной среды для сотрудников и повышение эффективности реабилитации правонарушителей, мотивирование их к изменению уголовного мышления и содействие их исправлению и социальной адаптации.Центр такого типа является первым в Украине и учитывает европейскую практику работы с лицами, находящимися в конфликте с законом.Как сообщает пресс-служба ХОГА, при содействии проектов международной технической помощи «Поддержка судебной реформы в Украине через полномасштабное внедрение пробации в Украине» Norlau и «Экспертная поддержка управления и экономического развития» (EDGE) проведен капитальный ремонт служебного помещения общей площадью 141,1 м².В частности, отдельно предусмотрены рабочие места для работников органа пробации, оснащенные комфортной мебелью и современным компьютерным оборудованием (так называемая «закрытая зона»), а также пространство для индивидуальной и групповой работы с осужденными (открытая зона).На базе офиса будут внедряться пробационные программы, групповые и тренинговые занятия, организованные при участии партнерских организаций – центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, центра занятости, общественными и благотворительными организациями и т.д. В офисе размещено оборудование для профориентации субъектов пробации в онлайн-формате.Еще одним преимуществом нового офиса является его расположение в центре Харькова, что гарантирует удобное транспортное сообщение из разных районов города и пригородных территорий.