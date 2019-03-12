Школьные спектакли и литературные вечера, Шевченковские уроки и круглые столы, ученические конференции и выставки работ мастеров народного творчества – все это к годовщине великого Кобзаря.

9 марта у памятника великому украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко собрались харьковчане, общественность, руководители предприятий, духовенство, студенчество, представители областной и городской властей.

К участникам праздничного мероприятия присоединилось руководство Харьковской облгосадминистрации: первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер, заместители руководителя области Михаил Черняк, Евгений Шахненко и Анатолий Бабичев.

– Сегодня вся Украина и весь украинский народ отмечают 205-летие со дня рождения великого Кобзаря – поэта, писателя, художника, политического деятеля. Безусловно, это большое событие для нашей страны, – сказал Марк Беккер. – Таким патриотом, каким был Тарас Шевченко, сегодня должен быть каждый. Вся его деятельность была направлена на то, чтобы украинский народ был свободным, а Украина – независимой. Кроме того, он очень любил свою землю, природу и глубоко чувствовал ее красоту.

После возложения цветов состоялось театрализованное действо, посвященное рождению великого Кобзаря.  Стихи и песни на поэзию Шевченко исполнили харьковские актеры, студенты и школьники.

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