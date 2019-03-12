В течение нескольких недель национальная валюта продолжает укрепляться. Надолго ли затишье на валютном рынке?По прогнозам экспертов, на курс гривны может повлиять фактор внезапности, связанный с результатами выборов.
После незначительного ослабления гривны в начале 2019 года ситуация на валютном рынке изменилась на противоположную — ее курс под влиянием рыночных факторов укрепляется на протяжении последних недель. Так, по данным Нацбанка Украины, с начала года курс гривны укрепился на 4,4%, до 26,48 грн/USD. В частности, только с начала марта — на 1,4%.
Сегодня в банках Харькова доллар покупают в среднем по 26,255 грн, а продают по 26,629 грн. Курс евро -- 29,449 грн/EUR (покупка) и 30,065 грн/EUR (продажа).
Спрос на валюту есть, говорят в обменниках, а вот ажиотажа – нет: валюта в наличии в достаточном количестве.
– Вот сегодня в первой половине дня человек пять покупали евро. В последнее время, мне кажется, евровалюту как-то чаще покупают, – поделилась опытом кассир одного из банков. – После обеда еще никого не было. Валюта в кассе есть. А сколько вам надо? Если в пределах 500 долларов или евро – без проблем.
– На прошлой неделе было очень мало людей, сейчас уже больше, – рассказала кассир другого банка. – Но меняют чаще всего понемногу, в среднем по 50-100 USD за раз. Наличные доллары и евро в достаточном количестве есть – до тысячи можете купить. Если больше, нужно заказывать.
С чем связано падение доллара и надолго ли укрепилась гривна?
– Факторов, повлиявших на укрепление гривны, несколько, – прокомментировал «Вечернему Харькову» ситуацию на валютном рынке главный редактор издания «Деньги.UA» Александр Крамаренко. – Самый главный – сезонный: сейчас у нас немного уменьшились объемы импорта энергоносителей. Если осенью и в начале зимы они растут, то сейчас потребность «Нефтегаза» в валюте уменьшилась.
Второй фактор – увеличился приток валюты в страну. Произошло это, по словам эксперта, по трем причинам.
– Первая – идет возврат валютной выручки в связи с тем, что Украина в текущем маркетинговом году, который длится с июня по июнь, имела рекордный урожай зерновых и, соответственно, – активный экспорт. На внешних рынках цены на украинское зерно достаточно интересные, поэтому валюта сейчас заходит в Украину за те поставки, которые делались с сентября по декабрь, – поясняет Александр Крамаренко.
Вторая причина связана с покупкой иностранными инвесторами государственных облигаций.
– Министерство финансов размещает гособлигации под очень высокий процент. В результате в Украину приходят иностранные инвесторы, продают валюту, чтобы купить за гривны ОВГЗ, – говорит Александр Крамаренко. – То есть ситуация точно такая, как в прошлом году, – тогда в феврале-марте было укрепление гривны по той же причине. Минфин предложил большие ставки, заходили иностранцы, был приток валюты и гривна укреплялась.
Третья причина притока валюты в страну – фактор, связанный с выборами.
– Предвыборные штабы заводят деньги для финансирования избирательной кампании. И эта валюта, которая была заведена извне, сдвинула равновесие, прибавив гривне примерно копеек 20-30 по нынешнему курсу. За них ответственны, в хорошем смысле, именно предвыборные деньги.
На дальнейший курс гривны, по прогнозам экспертов, могут повлиять результаты выборов.
– Как это сезонно происходит в Украине, курс гривны должен быть более-менее стабилен до середины лета. А потом начинается сезонная девальвация, – говорит Александр Крамаренко. – Но в этот график может внести коррективы какой-то неожиданный результат выборов, приход к власти кандидата, который захочет печатать деньги под какие-то свои обещания, и т.д.
Взгляд НБУ
В НБУ объясняют укрепление гривны несколькими факторами. Это благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильные поступления экспортной выручки; приближение сроков уплаты налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту; слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу; чистая продажа валюты населением.
– Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке. В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривны, – отметили в НБУ.