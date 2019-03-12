После окончания льготного режима растаможки в Украине осталось 263 тысяч авто на еврономерах с нарушением сроков временного ввоза или транзита.

Что ждет владельцев нерастаможенных «евроблях», рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.Часть водителей «евроблях» не может растаможить авто из-за банального отсутствия денег.«Мне кажется, что 10% этих граждан – люди, которые находятся в сложном финансовом положении и не смогли найти средства для растаможки. Я встречалась с такими людьми. Это люди, у которых много детей. Им продали авто за 300 евро, которые по всем техническим характеристикам даже автомобилем не стоит называть... Им оплата в 1000 или 1500 евро для оформления авто и прохождения таможенных формальностей была не под силу», – отметила Нина Южанина.Депутат призналась, что не знает, как помочь таким людям.«Если бы мы установили льготу хотя бы для какой-то категории граждан, это стало бы новой дыркой в законодательстве. Поэтому я у всех таких граждан прошу прощения и не знаю, как им помочь», – говорит Нина Южанина.Владельцы остальных автомобилей, по ее словам, даже не планируют растамаживать свои авто.«Часть из них принадлежит, в частности, и таким активистам, которые будут провоцировать в дальнейшем свои мероприятия возле Верховной Рады. А часть людей просто готовит автомобили до разборки и сдачи на металлолом», – сказала Нина Южанина.На вопрос о возможности введения льгот для части «евробляхеров», нардеп заявила: «Очевидно, Верховная Рада никаких изменений уже не проголосует, поэтому после окончания срока в мае просто наступят нормы другого законодательства, и закон надо будет выполнять».