В Харькове по улице Героев Труда, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, с 10:00 до 15:00 12 и 13 марта будет запрещено движение трамваев.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета , это связано с ремонтом контактной сети.На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:: Журавлевский гидропарк – ул. Шевченко – ст. м. «Киевская» - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;часть маршрута: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.