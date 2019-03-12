В Харькове задержан грабитель из Сумской области.

28-летний гражданин украл две автомобильные шины на пункте шиномонтажа в Ахтырке Сумской области и поехал в направлении Богодухова Харьковской области.Автомобиль, указанный в ориентировке, обнаружили патрульные полицейские Богодуховского района. При осмотре машины полицейские обнаружили похищенные шины с дисками и сверток бумаги с наркотическим веществом растительного происхождения.Автомобиль изъяли и поместили на площадку временного хранения транспортных средств. Злоумышленник передан правоохранителям Сумской области.По факту изъятия наркотического вещества открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.Изъятое вещество направлено на экспертизу, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.