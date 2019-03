Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк убрал из своего сет-листа трек Donʼt Matter to Me, в котором использовались архивные записи голоса поп-певца Майкла Джексона.

На исчезновение песни обратили внимание поклонники рэпера, присутствовавшие 10 марта на его концерте в Манчестере. Отмечается, что решение артиста отказаться от этой композиции, скорее всего, связано с выходом скандального документального фильма Дэна Рида «Покидая Нетландию». Лента раскрывает историю Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию, когда находились на ранчо Джексона.В то же время Дрейк пока никак не прокомментировал случившееся. При этом рэпер исполнял Donʼt Matter to Me в ходе выступлений в США на протяжении всего 2018 года.6 марта стало известно, что три крупнейшие канадские радиостанции убрали из эфира песни Майкла Джексона. Речь идет о CKOI, Rythme и The Beat.