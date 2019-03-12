Вечером в понедельник, 11 марта, в Харькове, на проспекте Московский, произошла перестрелка, в результате которой ранения получил 30-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области."В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением грудной клетки медики госпитализировали в больницу. Для поиска злоумышленников по городу Харькову и Харьковской области вводилась в действие полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении полиции.Как передает 057, по словам жителя квартиры на Московском проспекте, 226, около 21.00 он увидел, как из его двора выезжала карета "скорой" и потом полиция.– Жена была дома с дочкой, но никаких подозрительных звуков не слышала, - отметил мужчина.Еще один житель этого дома, слова которого приводит издание, отметил, что вечером 11 марта видел двух мужчин в масках.Правоохранители выяснили, около девяти часов вечера на парковке двое неизвестных с применением, вероятно, огнестрельного оружия совершили нападение на мужчину. На данный момент нападавших разыскивают.Их приметы: мужчины ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки и штаны.