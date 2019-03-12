В Харькове прошло заседание суда по обжалованию повышения тарифов в метро. Дело слушается в Харьковском окружном административном суде.

Иск был подан “Харьковским антикоррупционным центром” к исполкому Харьковского горсовета. Третья сторона по делу – КП “Харьковский метрополитен”, – сообщает корреспондент МГ “Объектив”.Представитель “Харьковского антикоррупционного центра” Игорь Черняк просил суд разъяснить на заседании постановление об обеспечении иска. Это решение временно приостановила действие новых тарифов.“Постановление суда не выполняется, просим предоставить разъяснения”, говорит Черняк.Судья сообщил, что сейчас это постановление оспаривают в апелляционном суде. И разъяснение предоставят после апелляции.Ответчик просил привлечь Государственную регуляторную службу к разбирательству по делу. Однако суд это ходатайство отклонил.Суд объявил перерыв до 19 марта.Как сообщалось ранее, в Харькове обжалуют в суде повышение тарифов на проезд.Судебные заседания по искам общественной организации пройдут 12 и 15 марта.На первом будет обжаловано повышение стоимости проезда в метро, на втором – стоимости проезда в троллейбусах и трамваях. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.