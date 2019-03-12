Стали известны подробности ночного покушения на жизнь мужчины в Харькове. Напомним, инцидент произошел около 20:50 на Московском проспекте, 224.

Двое неизвестных дождались на стоянке возле дома 30-летнего мужчину и выпустили в него несколько пуль. В тяжелом состоянии с огнестрельным ранением грудной клетки пострадавшего доставили в Институт общей и неотложной хирургии. Уголовное производство было открыто по статьям 15, 115 ("покушение на убийство").По собственной информации NewsRoom, пострадавшим оказался гражданин Б., который в криминальных кругах имеет прозвище "Хам". Мужчина входит в группу Георгия Исакова, более известного как Жора. В 2016 году он сам стал жертвой покушения: тогда на улице Гаршина он получил серьезное огнестрельное ранение грудной клетки и руки, но выжил (позже двух исполнителей и заказчика арестовали, ими оказались выходцы из Донецкой области). В мае 2018 года Исаков был задержан бойцами "Альфа" СБУ по подозрению в хранении боевого оружия.