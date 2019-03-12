Очередная пилотируемая миссия на Луну с участием американских астронавтов запланирована на 2028 год.

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на проект бюджета NASA.Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн заявил, что пребывание астронавтов на Луне во время этой экспедиции продлится около недели, а успешное осуществление лунной программы станет подготовкой к планируемому в 2030-х годах пилотируемому полету на Марс.При этом глава NASA добавил, что полеты на Луну будут осуществляться при участии «международных и коммерческих партнеров».В среднесрочной перспективе NASA планирует вывести на орбиту спутника Земли станцию Gateway и сделать ее базой для полетов астронавтов на посадочных аппаратах на поверхность Луны.Строительство орбитальной базы запланировано на 2022 год, а первый пилотируемый полет на орбиту Луны предварительно назначен на 2024 год.