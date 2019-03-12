ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Ford произошло утром 12 марта на пересечении улиц Чкалова и Академика Проскуры.

Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив».Как проинформировали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, по предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Mondeo и совершил с ним столкновение.На водителя ВАЗ был составлен админпротокол.Люди в ДТП не пострадали. После аварии на перекрестке образовалась пробка.