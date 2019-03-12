На основании результатов конкурса по выбору официального спортивного талисмана Харькова был создан макета хорька.

Изготовленную в полный рост куклу-хорька будут презентовать на VI Харьковском международном марафоне, который состоится 14 апреля текущего года. В рамках Марафона спортивный талисман выйдет на старт с участниками всех дистанций. На протяжении работы марафонского городка, все желающие смогут познакомиться и сфотографироваться с ним. Официальный лозунг Хорька – «Заряжаю на победу!».Напомним, что 15 августа 2018 года Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта городского совета был объявлен конкурс на официальный спортивный талисман для Харькова. За право стать талисманом города соперничали гепард, муравей, белка, хорек и черепаха. Результаты голосования: за хорька проголосовали 45%, за белку - 19%, за гепарда - 23%, за муравья – 7%, за черепаху – 6%. Талисман будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, направленных на формирование позитивного спортивного имиджа Харькова.