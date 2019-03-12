Харьковский борец Адлан Батаев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Соревнования проходили с 4 по 10 марта в сербском городе Нови-Сад.Харьковчанин боролся за медаль вольным стилем в весе до 79 кг и в четвертьфинале победил соперника из Молдовы, но в следующем поединке уступил Рамазану Исхаку Сари из Турции, который в итоге стал серебряным призером. В борьбе за третье место Адлан Батаев победил соперника из Австрии. Чемпионом стал россиянин Радик Валиев.Также Харьковскую область представляли еще два борца. В греко-римской борьбе в весе до 87 кг в шаге от медали остановился Семен Новиков. Борец вольного стиля Демид Караченко в весовой категории до 86 кг уступил в первом поединке сопернику из Беларуси.Всего на чемпионате Европы украинские борцы завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, и заняли второе общекомандное место в женской борьбе и третье - в борьбе вольным стилем среди мужчин.