Совещание по расширению сетей воздушных маршрутов Международного аэропорта «Харьков» состоялось 12 марта.Открывая мероприятие, первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер отметил, что основной задачей развития авиасообщения является увеличение рейсов и направлений не только в страны Европейского Союза, но и в пределах Украины.
– Сейчас Международный аэропорт «Харьков» является одним из крупнейших в Украине с пассажиропотоком в 962 тысячи 500 пассажиров, – сказал Марк Беккер. – Наша задача – расширить количество маршрутов для укрепления культурных, экономических, социальных и образовательных связей».
Генеральный директор Международного аэропорта «Харьков» Владимир Васильченко отметил, что из 962500 пассажиров только 55 000 пользуются внутренними рейсами.
– Это люди, летающие из Харькова в Киев, – 6% от всего количества пассажиров, остальные летают за границу, – отметил Владимир Васильченко. – Чаще всего – это туристические направления и Европейский Союз.
В 2019 году Международный аэропорт «Харьков» планирует перевезти около 1,2 млн пассажиров.
– Это составляет 25% увеличения пассажиропотока, но среди этого количества увеличение внутренних рейсов несущественное, – отметил Владимир Васильченко. – Вместе с перевозчиком SkyUp Airlines, который выбрал наш аэропорт как базу, мы открываем в этом году направление на Одессу. Это станет первым украинским маршрутом после 2014 года. Следующим планом является город Львов.
Гендиректор аэропорта отметил, что внутренние авиаперевозки – это больной вопрос для авиакомпаний, ведь стоимость билетов на рейсы низкая, и окупаемость маршрута длительная. Решением этой проблемы могло бы стать введение для авиакомпаний скидок, в частности, на перелет над территориями.
– Хочу обратиться к председателю ХОГА Юлии Светличной с просьбой-предложением. Мы составили документ, в котором просим ХОГА способствовать нашим начинаниям и вместе обратиться в Министерство инфраструктуры Украины и Государственную авиационную службу, и совместными усилиями разработать такой механизм, и тем самым способствовать открытию внутренних маршрутов, – сказал Владимир Васильченко.
Марк Беккер отметил, что Харьковская ОГА поддерживает все амбициозные планы аэропорта.
– Мы обязательно примем ваше письмо в работу и подготовим необходимые документы для Министерства инфраструктуры Украины для скорейшего рассмотрения этого вопроса. Мы действительно заинтересованы в этом, – заверил первый заместитель руководителя области.