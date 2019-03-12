Харьков вошел в тройку самых посещаемых туристами городов Украины.Об этом на Международной туристической выставке ITB-2019, проходившей в Берлине, рассказала заместитель директора департамента международного сотрудничества Харьковского горсовета Юлия Згурская.
Она ссылается на информацию от Минэкономразвития, согласно которой Харьков вошел в ТОП-3 городов наряду с Киевом и Львовом по количеству посещений иностранных туристов: более 1,2 миллиона иностранных туристов и более пяти миллионов украинских.
Она добавила, что в связи с этим почти на треть возрос интерес туристов в гидах, и сейчас проводится работа по «наполнению» их турпакетов языков: кроме украинского, русского и английского вводятся немецкий, китайский, турецкий.
Харьков может похвастаться пятью основными туристическими темами. Это город исторического наследия и первая столица Украины, столица конструктивизма в архитектуре (это интересно, например, китайским туристам, о чем было заявлено на недавней выставке в китайском Тяньцзине); город интеллектуалов, науки и инноваций; город молодежи; город бизнеса, а также семейного отдыха. А например, парк Горького, который является самым популярным местом среди жителей и гостей города, входит в 15 лучших в Европе.
Кроме того, уже скоро в Харькове появится зоопарк европейского уровня.