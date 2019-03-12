12 марта в Международном аэропорту «Харьков» приземлился первый самолет компании Ernest Airlines сообщением Рим – Харьков.

В дальнейшем рейсы будут осуществлять дважды в неделю – круглогодично. В дороге пассажиры будут находиться около трех часов. Стоимость билетов – от €65 в одну сторону.Во время открытия первого рейса Рим – Харьков первых его пассажиров в Харькове приветствовал первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер. Он отметил, что это событие состоялось благодаря договоренностям, достигнутым между главой области Юлией Светличной и президентом компании Ernest Airlines Шади Эль Танниром.– Расширение воздушных маршрутов является одной из главных составляющих развития экономики Украины, – сказал Марк Беккер. – Международный аэропорт «Харьков» – это воздушные ворота Слобожанщины. У него максимальный пассажиропоток в восточной Украине. И открытие новых рейсов в Милан и Рим – это большое событие. Это новые взаимоотношения, решение новых экономических вопросов. Это новые туристические маршруты и возможность развивать наши международные отношения.Президент компании Ernest Airlines отметил, что доверие компании к Харьковскому региону сформировано благодаря совместной работе Посольства Италии в Украине, руководства Харьковской области и аэропорта «Харьков».– Для нас открытие этих рейсов – очень серьезный шаг. Рейсы Харьков – Рим и Харьков – Милан – самые длинные в нашей системе. Для нас это означает инвестиции в более €10 млн, – отметил Шади Эль Таннир.Он добавил, что компания рассчитывает на четыре группы пассажиров: украинцев, живущих в Италии, туристов, пассажиров, которые направляются в Канаду и США и смогут осуществить пересадку в аэропортах Рима и Милана, а также бизнесменов. Советник Посольства Итальянской Республики в Украине Джоэль Мелькиори также отметил, что открытие новых прямых рейсов даст дополнительный толчок к развитию взаимоотношений между харьковскими и итальянскими студентами. Он акцентировал внимание и на потенциале для развития туризма, который дает безвизовый режим.Генеральный директор аэропорта «Харьков» Владимир Васильченко отметил, что переговоры с компанией Ernest Airlines вели не один год и поблагодарил руководство компании за решение сделать инвестицию в регион.– Благодарю Харьковскую облгосадминистрацию за постоянную поддержку в продвижении и развитии маршрутной сети, – добавил Владимир Васильченко.