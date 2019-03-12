В Кегичевском лицее и в школе поселка Слобожанское отремонтированы крыши.

Средства на необходимые работы выделили из областного бюджета по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной.Вопрос обновления крыши в Кегичевском лицее стоял очень остро: она протекала, в столовой на потолке появились огромные пятна от дождей, рассказывает директор заведения Ирина Юсова.– Мы получили поддержку председателя ХОГА Юлии Светличной, и всего за пару месяцев кровлю полностью заменили. Это очень важно, что руководитель области считает, что дети как в городе, так и в селе должны иметь одинаковые условия для обучения, – подчеркивает Ирина Юсова.Кроме крыши, в лицее был отремонтирован актовый зал.– Я хочу работать на телевидении или стать актрисой драматического театра, кино. Наш новый актовый зал позволяет заниматься и развивать свой потенциал. Также новая аппаратура помогает заниматься тем же вокалом, – рассказывает ученица лицея Анна Мосесян.Кроме того, заведение получило современные мультимедийные кабинеты естественных наук: биологии, географии и математики.В ближайшее время в лицее также отремонтируют крышу над двухэтажным зданием, где расположены младшие классы. На это из областного бюджета уже выделили 1,2 млн грн.– Чувствуется, что на Харьковщине реформы в образовании действительно работают, ведь руководство области уделяет этому особое внимание. Комфортные условия и современное оснащение дают возможность совершенствовать образовательный процесс, делать его более приемлемым, понятным для детей, – замечает Ирина Юсова.Также в Кегичевском районе отремонтировали кровлю школы в поселке Слобожанское.– Крыша давно протекала и создавала множество проблем. Нас услышали, и при содействии Юлии Александровны был оперативно сделан капитальный ремонт части здания нашей школы, – говорит директор заведения Людмила Рудая. – Такого внимания и средств на ремонты, как в течение последних лет, мы никогда не видели. Также получили современное оборудование для кабинетов химии и биологии. Такими темпами школа станет еще более комфортной и современной.