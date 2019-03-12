Нидерландская компания PAL-V представила первую серийную модель летающего автомобиля Liberty Pioneer.Трехколесный гироплан, кузов-фюзеляж которого выполнен из карбона и авиационного алюминия, вмещает двух пассажиров и преобразуется из наземного транспортного средства в летательный аппарат всего за 10 минут. Об этом сообщает itc.ua
Как сообщается, в движение модель приводится двумя двигателями Rotax — 100-сильным для езды и 200-сильным для полетов. На трассе машина развивает максимальную скорость 160 км/ч, в режиме полета — 180 км/ч (крейсерская скорость полета — 140 км/ч). При этом Liberty Pioneer адаптирован к условиям большого города и не нуждается в дополнительной инфраструктуре. Для парковки подойдет обычный гараж, а заправиться можно на любой бензоколонке. В качестве топлива разработчики советуют использовать 95-й либо 98-й бензин, а также E10. Если заправить полный бак, то запаса хода хватит на 1314 км пути или 400 км полета. Грузоподъемность аппарата составляет 900 кг, максимальная высота полета — 3,5 км.
Примечательно, что Liberty Pioneer не нужна вертолетная площадка или взлетная полоса. Аппарат способен подняться в воздух как с газона, так и с залитой бетоном площадки размером минимум 200 на 20 метров. А в случае, если какой-то компонент выйдет из строя, летающее авто сможет совершить посадку на путевой скорости 29 км/ч на любом свободном участке длиною 30 м — и продолжить путь на своих трех колесах.
Вместе с тем, облетать на автомобиле городские пробки не получится — транспортное средство ввиду своей шумности предназначено для воздушных перемещений за чертой жилых кварталов.
В PAL-V утверждают, что гироплан отвечает всем требованиям американских и европейских регуляторов. В то же время, для того, чтобы им управлять, потребуется соответствующая лицензия пилота. Как правило, чтобы освоить автожир, необходимо налетать 40 часов. Выучиться на пилота Liberty Pioneer инженеры PAL-V предлагают на базе своей летной школы.
Разработчики летающего авто утверждают, что его содержание обходится дешевле, чем эксплуатация вертолета. Однако дешевым аппарат точно не назовешь. Серийная модель, которая в 2020 году будет выпущена ограниченным тиражом в 90 экземпляров, обойдется в $600 тыс.
– Владельцы Liberty Pioneer станут первыми свидетелями наступающей транспортной революции, — заявил глава PAL-V Роберт Дингеманс.
При этом последующие модели летающих автомобилей будут стоить дешевле, пообещали в нидерландской компании.