Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт призвала НАТО «не закрывать двери» для новых членов, потому что это неразумно.

Такое мнение она высказала, выступая в Праге на торжествах по случаю 20-летия вступления в альянс Чехии, Польши и Венгрии, передает DW.По словам Олбрайт, Украине, Грузии и другим странам нужно дать возможность вступить в НАТО. Однако, отметила она, эти страны могут стать членами альянса только тогда, когда будут готовы.Экс-госсекретарь США добавила, что считает очень важным шагом вступление в НАТО стран Восточной и Центральной Европы. Она подчеркнула, что общей целью альянса является не только два процента расходов на оборону, но и «сто процентов демократии».Чехия, Польша и Венгрия стали членами в Североатлантического альянса 12 марта 1999 года.Мадлен Олбрайт, уроженка Праги, возглавляла Госдепартамент США с 1997 по 2001 годы.