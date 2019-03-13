Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на слова собеседника о том, что после распада СССР РФ "не совершила революции и использует старое советское наследие".

Об этом пишет ЛИГА.По мнению главы компании SpaceX Илона Маска, в мире пока еще нет равных действующему российскому ракетному двигателю, однако в развитии космической отрасли СССР и, соответственно, РФ "главную роль" сыграла Украина. Соответствующий твит он разместил незадолго перед отстыковкой корабля Crew Dragon от МКС и его приземлением.Один из пользователей соцсети написал под заявлением бизнесмена о "лучшем из ныне использующихся двигателей", что (по словам Маска) "великолепное российское ракетостроение" происходит из ракетостроения СССР, которое, в свою очередь, зиждется на работах украинских ученых и инженеров.Реагируя на заявление собеседника о том, что "за 28 лет последних лет Россия не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", глава SpaceX написал: "Украина действительно сыграла основную роль".