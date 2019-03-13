Исследователи провели эксперимент, который позволил им определить, представители какого пола обладают более высокими интеллектуальными способностями.

Специалисты заявили, что среди мужчин гениев встречается больше, чем среди женщин. Это, по мнению ученых, происходить из-за того, что интеллект у представительниц прекрасного пола распределяется более равномерно, нежели у мужчин, информируют «Экономические новости».В ходе исследования эксперты выяснили, что у мужчин в шесть раз чаще, нежели у женщин, встречается высокий уровень IQ. Ученые подчеркивают, что это касается и психических патологий.Доктор биологических наук В. А. Геодакян убежден, что данное явление обусловлено эволюционными процессами. Женский организм наделен постоянной формой развития. Это объясняет тот факт, что прекрасный пол более склонен к сохранению уже созданного, а не к созданию нового.Но ученые не опровергают то факт, что в ближайшем будущем женщина сравняется с мужчиной интеллектуальными способностями.