Украинский стартап LimpidArmor, который на базе очков Microsoft HoloLens создал умный шлем для танкистов, подписал контракт с эмиратским дилером и производителем вооружения IGG.

Переговоры также ведутся еще с несколькими компаниями, информируют «Экономические новости».Стартап занят разработкой системы модернизации аппаратной и программной части тяжелой бронированной техники Land Platform Modernization Kit.Составляющей аппаратной части являются умные очки, интегрированные в защитный шлем.Там же находятся серверы, видеокамеры с оптической стабилизацией (расположены на внешнем корпусе), а также манипулятор для управления системой.В результате экипаж танка получает панорамное видение обстановки на 360 градусов. И каждый из членов экипажа получает данные для выполнения своей части обязанностей.Существующие мировые аналоги данного шлема стоят гораздо дороже.