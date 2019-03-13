Украинский стартап LimpidArmor, который на базе очков Microsoft HoloLens создал умный шлем для танкистов, подписал контракт с эмиратским дилером и производителем вооружения IGG.

Переговоры также ведутся еще с несколькими компаниями, информируют «Экономические новости».

Стартап занят разработкой системы модернизации аппаратной и программной части тяжелой бронированной техники Land Platform Modernization Kit.

Составляющей аппаратной части являются умные очки, интегрированные в защитный шлем.

Там же находятся серверы, видеокамеры с оптической стабилизацией (расположены на внешнем корпусе), а также манипулятор для управления системой.

В результате экипаж танка получает панорамное видение обстановки на 360 градусов. И каждый из членов экипажа получает данные для выполнения своей части обязанностей.

Существующие мировые аналоги данного шлема стоят гораздо дороже.


Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Олег Газманов провалился под сцену, развлекая обитателей «ДНР» (видео)

Общество