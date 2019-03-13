Люди, беспокоящиеся о своем здоровье, а также худеющие, часто задаются вопросом, можно ли употреблять сладкое? Если да, то, в каком количестве? Что именно съесть, чтобы не навредить здоровью и фигуре, а еще лучше, принесли пользу организму?

Диетолог Татьяна Василькова в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости» подробно ответила на все эти вопросы.По словам диетолога, в первую очередь, очень важно научится отличать полезные сладости от вредных: «Если перед вами есть две плитки шоколада, внимательно изучите состав. К примеру, в первой плитке могут быть кондитерский жир, эмульгатор, а во второй какао-бобы, масло какао и сахар. Очевидно, что вторая плитка более натуральная и не содержит «гадости». Если у вас нет цели похудеть, то вы можете позволить себе съесть 30 г такого шоколада в день».Врач отмечает, если есть сомнения в пользе выбранной сладости, следует отдать предпочтение «сушке»: «Сушеные фрукты и ягоды, такие как финики, инжир, курага, чернослив, яблоки, груши, традиционно относятся к полезным сладостям. Такие продукты точно натуральные и их смело можно включать в свой рацион».Кроме того, полезными сладостями можно считать домашние заготовки: «Мед, домашнее варенье, домашняя выпечка состоят из известных вам компонентов, поэтому, если вы не находитесь в активной фазе похудения, то можете их есть. Человеку худеющему разрешается 2-3 ложки меда в день, а так же 5-7 штук кураги или чернослива».