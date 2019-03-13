Украине нужна политическая поддержка, а не война. Соединенным Штатам и их ближайшим европейским союзникам необходимо разработать украинскую версию плана Маршалла. При нынешнем режиме Кремля нет военного решения.

Через пять лет после аннексии Крыма чувствуется глубокое разочарование по всей украинской столице. От таксистов до правительственных чиновников люди хотят знать, кто победит в предстоящей президентской гонке, и каким будет следующий шаг их непредсказуемого и пугающего соседа, России. Но больше всего, как я узнал во время недавнего визита, в Украине разочарованы, потому что внешний мир, похоже, не понимает ключевой роли, которую Украина - если она сможет сохранить свою демократию - сыграет в определении победителя в том, что уже называют Новой Холодной войной, пишет Петр Ельцов - профессор Коллегии по международной безопасности Университета национальной обороны США для издания National Interest. Об этом сообщает ЗН.Автор отмечает, что кремлевский идеолог Владислав Сурков недавно заявил, что Россия вернулась к "своему естественному и единственно возможному состоянию великого, расширяющегося и собирающего землю союза наций". Но если Украине удастся создать жизнеспособное, всеобъемлющее и хорошо функционирующее демократическое государство, Россия перестанет расширяться и, вероятно, распадется, как это произошло с Советским Союзом в 1991 году. Причина проста: если русский народ станет свидетелем создания успешной славянской нации в стране, которую многие из них считают частью России, тогда они будут подвергать сомнению эффективность и законность своей собственной политической системы. По иронии судьбы тот факт, что Кремль усиливает определение России Александра Солженицына, который полагал, что Украина была частью России, может иметь неприятные последствия. Если Украина добьется успеха, тогда почему Россия не может сделать то же самое?Принимая это во внимание, Запад или все, что осталось от Запада, должен помочь Украине, не поощряя украинцев вернуть Донбасс и Крым посредством войны, но посредством широкого спектра экономических и политических мер. При нынешнем режиме Кремля нет военного решения. Военная помощь должна ограничиваться противодействием любым дальнейшим попыткам России углубить свои территориальные завоевания в Украине. Помощь в укреплении украинской армии и поставках смертоносного оружия, безусловно, полезна.Еще важнее то, что США и их ближайшим европейским союзникам необходимо разработать украинскую версию плана Маршалла. Это означает, что на данный момент Украина должна забыть о Донбассе и Крыме, добавляет автор. Можно даже построить границу советского типа вокруг аннексированных территорий и сосредоточить внимание на внутренних проблемах Украины: надлежащем управлении, этнолингвистической инклюзивности и, что наиболее важно, коррупции. Потерянные территории вернутся в Украину после очередного и окончательного падения России.Война является решающим фактором в формировании национальной идентичности. Подавляющее большинство русскоязычных украинцев сделали свой однозначный выбор в 2014 году. Они стали лояльными и патриотичными гражданами Украины, которые видят в российском государстве явного агрессора. Кремль консолидировал украинскую нацию, поставив ее на путь создания национальной идентичности, которая не является этнически или лингвистически ограниченной. Если она преуспеет в этом начинании, то Украина станет первым государством в бывшем СССР, где все ее этнические меньшинства считаются равными гражданами с общим национальным именем - достижение, которого Россия не достигла ни при царе, ни при большевиках, или при нынешнем режиме.У слова "русский" этническая окраска. Она не включает в себя несколько национальностей России. У слова "русский", навязанного Кремлем населению законом, нет шансов стать общим знаменателем идентичности: степень расизма и нетерпимости в сочетании с глубокими обидами этнических меньшинств в России не допустит этого. Между тем, слово "украинец" становится национальным для всех граждан Украины. Если родившийся в Баку армянин Арсен Аваков, который в настоящее время является министром внутренних дел Украины, но едва говорит на украинском языке, может называть себя украинцем, тогда представители русскоязычных, татарских, молдавских и венгероязычных меньшинств, безусловно, должны иметь возможность сделать то же самое.США должны помочь в распространении украинского нарратива. Например, Конгресс мог бы помочь Киеву в создании хорошо финансируемого средства массовой информации, которое будет говорить о России на русском языке - русскоязычный Голос Украины. Кремль, несомненно, попытается заблокировать его, но это только увеличит его аудиторию по всей России - как в старые добрые советские времена, когда поздно ночью, скрываясь от своих детей, люди по всему СССР настраивали свои радио на Голос Америки. Помимо передачи украинской истории, "Голос Украины" может раскрыть пугающие аспекты путинского режима. Его целевой аудиторией могут быть самые нестабильные и потенциально сепаратистские регионы России: Сибирь, Урал, Татарстан, Чувашия, Тыва, Северный Кавказ.Сурков предсказал, что Россия будет существовать в геополитическом одиночестве в течение следующих ста, двухсот или даже трехсот лет, но гораздо более вероятно, что старая новая Российская империя прекратит свое существование гораздо раньше. Основная причина этого заключается в том, что общая национальная идентичность России не охватывает всего ее населения. Благодаря советским административным реформам, основанным на ленинских принципах этнического самоопределения, некоторые из этих граждан имеют свои собственные республики: Чечня, Башкортостан, Татарстан, Саха, Бурятия и т.д. При наличии возможности все они будут добиваться независимости. Кроме того, при свободных выборах даже этнические русские будут стимулировать сепаратистские движения. Как показывают исторические примеры, Сибирь, Дальний Восток, Урал и Кубань быстро пойдут по этому пути. В 1860-х годах сибиряки даже основывали свое движение за независимость на примере американской революции, призывая американцев к помощи.На первый взгляд потенциальный распад России кажется маловероятным и пугающим. Если бы крупнейшая в мире страна с огромным арсеналом ядерного, биологического и химического оружия рассыпалась на куски, можно было бы действительно предвидеть наступление Армагеддона. Даже когда СССР распадался, правительство США было обеспокоено судьбой советских ядерных технологий, которые в то время распределялись между Россией, Беларусью, Украиной и Казахстаном. В 1991 году в своей речи, широко известной как "Котлета по-киевски", Джордж Буш-младший предостерегал от радикального национализма в советских республиках, по сути выступая за сохранение Советского Союза в меньшем, менее угрожающем формате.Как показала история, слова Буша были и наивными, и просчитанными. Советский Союз прекратил свое существование в том же году, и несколько постсоветских республик пошли по пути националистических диктатур. Вопрос о том, будет ли Россия действовать аналогичным образом, во многом зависит от успеха украинского эксперимента. Если Украине удастся создать инклюзивное и хорошо функционирующее государство в том, что раньше было одним из духовных центров Российской империи, то это послужило бы прекрасным примером для России.Если падение России повторяет этнические республики, созданные большевиками, тогда мир может фактически стать свидетелем своего рода Армагеддона, выраженного в серии жестоких националистических войнах, которые велись за наследие Российской империи. Тем не менее, если Россия распадется как по региональным, так и по этническим границам, тогда результат может быть выгоден для всех участников. Мир может увидеть появление нескольких процветающих, инклюзивных и сотрудничающих государств в Евразии.Сегодня борьба с повсеместной коррупцией является единственным наиболее важным элементом на пути Украины к лучшему будущему. По соглашению с украинским правительством Соединенным Штатам необходимо существенно расширить сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро Украины, организацией, созданной с помощью Государственного департамента США. Можно понять разочарование чиновников США, когда в сентябре 2017 года офис генерального прокурора Украины Юрия Луценко хотел привлечь к ответственности главу Антикоррупционного бюро Артема Сытника. "Недавние события, в том числе срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и изъятие конфиденциальных файлов НАБУ, - вызывают обеспокоенность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией", - сказала Хизер Нойерт, пресс-секретарь Государственного департамента, 4 декабря 2017 года. Слова бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона были более резкими. "Для Украины бесполезно бороться за свое тело в Донбассе, если она потеряет свою душу из-за коррупции", - сказал Тиллерсон.Украине не нужна помощь а-ля Пол Манафорт. Вместо этого ей необходимо активное политическое и экономическое сотрудничество, включая крупные иностранные инвестиции. Наряду с Польшей и странами Балтии, Украина остается одной из немногих стран, которая все еще смотрит на Соединенные Штаты с благодарностью, восхищением и ожиданиями сотрудничества.После значительной неудачной гуманитарной интервенции на Ближнем Востоке, продолжает автор, мы не можем упустить эту возможность. Помощь в создании экономически успешной и этнически инклюзивной Украины - это способ победить в этой Новой Холодной войне. Совместная победа США и Украины проложила бы лучшее будущее всем народам Евразии, включая русских.