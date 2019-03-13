Являются ли беспроводные наушники опасными для нашего здоровья? 250 учёных подписали петицию, в которой говорится, что использование этих беспроводных устройств может повысить риск рака.

Об этом сообщает МедикФорум.В 2018 году американская корпорация Apple продала 29 млн своих беспроводных наушников AirPods. И вот теперь выясняется, что подобного рода технология может увеличивать риск рака. Об этом говорится в петиции, направленной в адрес ООН и Всемирной организации здравоохранения. Данное послание подписано более 250 учеными, и в нём говорится, что многочисленные беспроводные устройства, использующие радиочастотную радиацию, включая Bluetooth, Wi-Fi и разного рода мобильники, могут представлять угрозу в плане увеличения риска рака. При этом беспроводные наушники особенно опасны, поскольку они погружаются в ушной канал человека и выделяют туда повышенный уровень радиации, по мнению некоторых экспертов.Впрочем, единодушно мнение по этому поводу не существует. Однако исследования на животных по поводу воздействия радиочастотной радиации подтвердили, что эти устройства могут иметь связь с раком. В некоторых случаях уровень радиации, считавшийся уже канцерогенным, был существенно ниже того максимума, который разрешен регулирующими органами.Напомним, что беспроводные наушники соединяются со смартфоном по системе Bluetooth - беспроводной технологии, которая использует электромагнитную энергию для передачи волн малой мощности. Bluetooth опирается на слабые радиоволны. Однако хорошо известный и очевидный риск радиоволн заключается в том, что при повышенном их уровне они генерируют тепловые ожоги. Учёные всё ещё пытаются выяснить, каким является воздействие на организм человека радиоволн малой мощности при длительном периоде.