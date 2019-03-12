12 марта глава ХОГА посетила Харьковскую областную клиническую больницу. Она пообщалась с коллективом учреждения и ознакомилась с результатами проведенных здесь восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.– Областная клиническая больница - это многофункциональное медицинское учреждение. В год в этих стенах лечат около 30 тысяч пациентов. Здесь 25 функциональных отделений, нуждающихся в поддержке - ремонтах и закупке нового оборудования. Будем и в дальнейшем укреплять больницу оборудованием - закупать новое, современное, качественное, чтобы здесь проводили нормальную диагностику. И, конечно же, продолжим ремонты: и в кардиоотделении, в отделении хирургии, будем утеплять и проводить работы по фасаду. Надеюсь, что и в дальнейшем у нас хватит областных финансовых возможностей, а также будем привлекать к сотрудничеству международные организации, - сказала глава ХОГА.И.о. генерального директора КНП «Областная клиническая больница» Владимир Ярош сообщил, что сейчас под реконструкцией находятся несколько корпусов заведения. В офтальмологическом уже заменили кровлю, систему отопления и окна и проводят работы на 1-м и 3-м этажах. В хирургическом корпусе реконструируют приемное отделение и помещение, где находится рентгеновское оборудование. В поликлиническом корпусе ремонт завершен на трех этажах, остались небольшие работы в холле. Относительно центрального корпуса ОКБ, то здесь практически завершили ремонт на 8-м этаже (в травматологии и ревматологии), продолжают работы в хирургическом и кардиологическом отделениях.– В кардиологическом отделении мы хотим сделать специальную кардиологическую инфарктную реанимацию. С мониторингом, следящей аппаратурой, навесным оборудованием на кроватях и так далее, - сказал Владимир Ярош.-- В таких масштабах работы в больнице никогда не проводились.Юлия Светличная отметила, что развитие гуманитарной сферы в области определено приоритетом на ближайшие годы.– Областная стратегия сформирована таким образом, чтобы охватить ремонтами и привести в нормальное состояние всю медицинскую сферу. Почти 70 объектов здравоохранения будут в этом году под реконструкцией и ремонтом. Мы будем продолжать строить новые сельские амбулатории, закупать новое оборудование. Продолжим строительство нового онкологического комплекса. Во время прошлой сессии областного совета выделили для этого финансирование, сейчас проходят тендерные процедуры, - отметила руководитель области.Во время посещения ОКБ Юлия Светличная передала государственную награду заведующему отделением регионального перинатального центра больницы Роману Сафонову (он получил звание «Заслуженный врач Украины»). Также руководитель области вручила сотрудникам областной больницы отличия ХОГА.