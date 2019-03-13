В Харьковском национальном университете имени Каразина состоится III Франко-украинская школа высоких энергий и медицинской физики.

Лекции школы охватывают физику и технологию современных детекторов излучения и усовершенствованных систем визуализации в биологических и медицинских исследованиях. Особое внимание будет посвящено опыту Европейского центра ядерных исследований (CERN) в области медицинской физики.Школа пройдет в рамках деятельности международной лаборатории LIA IDEATE и при поддержке европейской программы Erasmus.