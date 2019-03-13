Национальная комиссия регулирования электроэнергетики устроила внеплановую проверку ПАО «Харьковгаз» по поводу дополнительного начисления объемов газа в платежках.

Массовые внеплановые проверки по всей Украине начались с 11 марта – соответствующее разрешение НКРЭКУ получила от Государственной регуляторной службы Украины. Проверки продолжатся до середины апреля. Результаты обещают обнародовать и подвергнуть публичному обсуждению.По оперативной информации НКРЭКП, объемы доначислений в октябре 2018 года в среднем составили 1-1,5% объема потребления, а уже в декабре-январе – около 5-10%. Из-за таких нарушений комиссия в ноябре 2018 года приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям, которые были проигнорированы операторами газораспределительных сетей.