14 марта в Харьков с официальным визитом приедет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.Утром глава Кабмина вместе с депутатами, а также представителями исполнительной ветви власти и органов местного самоуправления примет участие в заседании Совета регионального развития. После этого премьера ждут на "Турбоатоме", где состоится подписание меморандума с одним из заказчиков продукции предприятия.Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что харьковский завод готовится заключить сделку с государственным концерном "Энергоатом" на общую сумму около полумиллиарда гривен.Глава государства также подчеркнул, что за два года Украина сумела заменить более 50 тысяч наименований промышленной продукции, которую ранее поставляли из РФ. Сейчас в работе "оборонки" задействованы 447 предприятий, среди которых харьковское КБ имени Морозова, а также заводы специальных машин и Малышева.