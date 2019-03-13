Харьковчанка Ирина Гальченко стала первым ювелиром, чье имя внесено в Книгу рекордов Украины.Об этом сообщает Gazeta.ua.
Для регистрации рекорда Гальченко представила ювелирные украшения ручной работы с барельефным изображением собак. Серия "Друг" насчитывает 51 серебряного пса, причем, ни одна порода не повторяется.
Как отмечает издание, Ирина Гальченко училась в пединституте на преподавателя хореографии и культуры. Бросила занятия за год до выпуска - из-за финансовых проблем. В ювелирной отрасли она уже 19 лет. Сперва работала в кладовой, а затем стало управляющим производством.
В какой-то момент сработал человеческий фактор: зрелые мужчины-мастера не восприняли серьезно 25-летнюю начальницу. Ирина интереса ради начала осваивать рабочие специальности, и за 4 года рекордсменка освоила 9 ювелирных специальностей, - пишет издание.
В конце 2018-го Ирину Гальченко внесли в Книгу рекордов Украины за "Самую авторскую серию ювелирных украшений ручной работы с барельефным изображением собак".