На ГП "Гипрококс" (Харьков) в 2018 году средняя зарплата увеличилась на 45% по сравнению с 2017 годом.

Об этом, как информирует Статус-Кво, сообщили в ГП "Гипрококс". На начало 2019 г. зарплата составила 16,5 тыс. грн."Гипрококс" сформировал портфель заказов, который позволяет рассчитывать на полную загрузку в ближайшей перспективе, - отметили в институте.Институт "Гипрококс" проектирует предприятия и оборудование коксохимической промышленности. По технической документации института построены 59 коксохимических предприятий с производственной мощностью 290-7600 тыс.т кокса в год.