В ходе профилактической операции "Розыск" работники Волчанского отдела полиции задержали двоих преступников.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Полицейские задержали 27-летнего жителя села Хотомля, который подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.407 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины. Он скрывался с мая 2017 года. Сейчас беглец находится под стражей, ведется следствие.Также полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.