В Харьковской области провели ямочный ремонт дорог.

12 марта выполнялся аварийный ямочный ремонт горячим асфальтобетоном на таких участках автомобильных дорог: Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка»; Киев – Харьков-Довжанский; Дергачи – К.Лопань; подъезд к аэропорту.В работе было задействовано 14 бригад. Еще одна бригада ремонтировала литым асфальтобетоном участок трассы Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.Кроме того, дорожники устанавливали дорожные знаки, убирали мусор и засыпали промоины. Всего в работах задействовали 12 филиалов, 17 бригад.