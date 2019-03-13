В Харькове обнаружили магазин, в котором продавали алкоголь без лицензии.

Во время осмотра магазина на ул. Амурской полицейские изъяли 100 бутылок элитного алкоголя, на который у 48-летней продавщицы не было лицензии. Кроме того, в заведении не было уголка покупателя с информацией о владельце, торговом патенте, лицензии, адресов и телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей.Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса об административных правонарушениях. Женщине грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от их продажи, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.