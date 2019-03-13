В Харьковском областном центре культуры и искусства 21 марта откроется традиционная выставка писанок.

В экспозиции «Вікно у Дивосвіт» представят коллекцию копий писанок профессора Николая Сумцова, и работы современных мастеров, членов Харьковского городского клуба писанкарства имени Аллы Овчаренко (более 700 экспонатов).На выставке презентуют традиционные украинские писанки, деревянные яйца с резьбой и инкрустацией, яйца расписанные на керамике, бисерки-восковки. Также будут представлены картины на весеннюю тематику художницы и члена клуба писанкарства Татьяны Золотаревой.Открытие экспозиции в 16:00 21 марта. Вход на выставку – свободный.