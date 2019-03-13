Избирателям Харьковщины советуют проверить себя в государственном реестре.

О подготовке региона к проведению очередных выборов Президента Украины рассказали в ходе брифинга 13 марта.Как сообщил начальник организационного отдела аппарата ХОГА Сергей Коваленко, согласно календарному плану мероприятий, утвержденному постановлением ЦИК, избирательный процесс стартовал 31 декабря 2018 года.– 18 февраля были созданы окружные избирательные комиссии. Всего по Харьковской области – 14 ОИК, в том числе 7 – по Харькову и 7 – по районам и городам области. Все они обеспечены необходимым оборудованием, инвентарем, оргтехникой и т.д, – сказал Сергей Коваленко.Также он отметил, что на сегодня продолжается процесс создания участковых избирательных комиссий.– Кроме того, с целью надлежащей подготовки очередных выборов Президента Украины создана областная рабочая группа. В ее состав вошли представители руководства ХОГА, структурных подразделений, территориальных органов министерств, ведомств, учреждений, – сказал Сергей Коваленко.Он отметил, что облгосадминистрация уделяет особое внимание обеспечению прав и возможностей для лиц с инвалидностью. В день выборов установят переносные пандусы и будут привлекать волонтеров, которые помогут людям добраться до места голосования.По словам начальника отдела администрирования Госреестра избирателей аппарата ХОГА Светланы Коломиец, система ведения Госреестра избирателей Харьковской области охватывает 42 отдела ведения и региональный отдел администрирования.– По данным госреестра, в Харьковской области – 2 миллиона 38 тысяч 128 избирателей, из которых 26611 неспособных передвигаться самостоятельно, с отметкой о выбытии – 70 тысяч 57 человек, – привела данные Светлана Коломиец. – Напомню, что каждый избиратель может лично проверить информацию о своем включении или невключении в Государственный реестр избирателей, обратившись к программному ресурсу «Личный кабинет избирателей» на сайте ЦИК. Это должны сделать все, кому небезразлично избирательное право. Если в связи с обучением, выездом за границу или по иной причине избиратель не может проголосовать на выборах Президента Украины 31 марта по зарегистрированному месту жительства, он может временно изменить место голосования. Для этого необходимо обратиться в отделы ведения Государственного реестра избирателей по месту жительства или пребывания, с собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины и мотивированное обращение (это может быть справка с места работы, учебы, проездные документы, санитарно-курортная справка и т.п).Светлана Коломиец отметила, что заявление избирателя о временном изменении места голосования подается избирателем лично. В настоящее время такой возможностью в Харьковской области воспользовались 6 тысяч 45 человек.Если по состоянию здоровья избиратель не может прийти на участок в день выборов, он сможет проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться в отдел ведения госреестра, написать заявление, приложить справку из медицинского учреждения.