Российский артист и сторонник так называемого «русского мира» Олег Газманов оконфузился во время пропагандистского выступления в оккупированном РФ Донецке.

Об этом сообщает НВ Как видно на видео с концерта, во время исполнения одной из песен он начинает прыгать по сцене, в результате чего пробивает ее и проваливается в образовавшуюся дыру.При этом все то время, которое Газманов провел под эстрадой, его фонограмма продолжала играть, как ни в чем не бывало.Чем закончился инцидент с российским певцом и получил ли он во время падения какие-то травмы, не известно.