Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес предполагает, что в течение ближайших десяти лет может начаться война с Китаем, а Россия рискнет оккупировать Одессу и Румынию.

Как сообщает Чешское радио, об этом Ходжес заявил 12 марта в Праге, на конференции по вопросам безопасности.-- Надеюсь, что ошибаюсь, но я вижу траекторию действий Китая…я знаю, что здесь может быть конфликт, - предупредил он.США, по его словам, нуждаются в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России.-- НАТО должно увеличить свои возможности в регионе Черного моря… Если Запад не предпримет что-то в связи с аннексией Крыма, вполне может случиться, что в роли следующих оккупированных мест окажутся Одесса и наконец, возможно, также Румыния, - заявил генерал Ходжес.Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о создании Россией на границе с Украиной ударных группировок и возможном российском наступлении сразу на трех направлениях.