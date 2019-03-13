Посмотреть работы из цикла «Кинозвезды. Медиа-персоны. Селебрити» можно с 22 марта по 4 мая в галерее «Мистецтво Слобожанщини».

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Фотовыставка Виталия Михайлова не позиционируется автором и организаторами как художественная. Скорее, это выставка фотомоментов из жизни известных людей, фрагментов истории кино - и шоу-бизнеса, отраженных автором «на ходу», в процессе работы над журналистскими и арт-проектами с помощью различных средств фотосъемки, включая мобильный телефон. Снимки не делались специально в студии, под них не выставлялся свет, и зачастую не было возможности идеально навести фокус или снять хорошей камерой. Но, возможно, именно благодаря этому они получились «живыми» и удачно передали атмосферу и настроение момента. Много героев фотографий действительно являются знаковыми для истории кино личностями, известными, без преувеличения, во всем мире. Часть фотографий, представленных на выставке, вошла в книгу Виталия Михайлова о кинозвездах «Дети великой иллюзии», а также в книгу «Дети великой иллюзии - 2. Зарубежный дубль», над которой сейчас идет работа.Виталий Михайлов (МихайлоВ) - журналист, режиссер, предприниматель. Автор книги о кино «Дети великой иллюзии», автор авантюрно-фантастического романа «Депортация». Режиссер и продюсер ряда документальных фильмов, в том числе полнометражного документального фильма «Чичибабин» (Украина, 2018). Создал ряд арт - и телепроектов; является организатором серий встреч, творческих вечеров с известными кинорежиссерами, артистами, а также кинопремьер. Организатор арт-проекта «Шедевры мирового кино на большом экране».Торжественное открытие персональной выставки репортажной фотографии писателя Виталия Михайлова «Кинозвезды. Медиа-персоны. Селебрити» состоится 22 марта в 17:00.Во время работы выставки пройдет ряд культурологических мероприятий:26 марта в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 3».27 марта в 17:00 – творческая встреча с харьковской художницей и мастерицей Татьяной Белоус, обладательницей первого места в номинации «декоративно-прикладное искусство» конкурса художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.2 апреля в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 17. Лектор – доктор искусствоведения Александр Шило.3 апреля в 17:00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 7. Лектор – Лорина Северина.4 апреля в 17:00 – творческая встреча с автором выставки живописи «Цветное прикосновение» Чжу Цзяньсюнем и преподавателем автора, председателем Харьковской организации Национального союза художников Украины В. Ковтуном.11 апреля в 17:00 – открытие персональной выставки живописи художника Дмитрия Павленко «Измерение».16 апреля в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 4».17 апреля в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта симфонической музыки.18 апреля в 17:00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 8. Лектор – Лорина Северина.23 апреля в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 18. Лектор – доктор искусствоведения Александр Шило.24 апреля в 17:00 – творческая встреча с автором персональной выставки живописи «Измерение» Дмитрием Павленко.25 апреля в 17:00 – мастер-класс и мастер-шоу по росписи писанок от мастеров Харьковской области к празднику Пасхи.